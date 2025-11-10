‘Ndrangheta, confiscati beni per 830 mila euro a esponenti cosca “Trapasso” di Cutro

CATANZARO (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro – Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, con cui è stata disposta la misura ablativa, in via definitiva, di 8 unità immobiliari e di 2 rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre 830 mila euro, all’esito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di 3 esponenti di rilievo della cosca “Trapasso” di San Leonardo di Cutro (KR).

I prevenuti, nell’anno 2016, erano stati coinvolti nell’operazione “Borderland” della Direzione Distrettuale di Catanzaro, in quanto figure di primo piano del sodalizio mafioso operante a San Leonardo di Cutro (KR), inserito nella locale di Cutro (KR) facente capo ai “Grande Aracri”, dedito prevalentemente alle estorsioni nei confronti di imprenditori operanti nel settore turistico.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).