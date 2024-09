Nicola Maccanico nominato nuovo CEO del Gruppo Fremantle Italia

Roma, 11 set. (askanews) – Fremantle ha annunciato la nomina di Nicola Maccanico al nuovo ruolo di CEO del Gruppo Fremantle in Italia. nMaccanico assume il ruolo con effetto immediato, riportando direttamente ad Andrea Scrosati, COO del Gruppo Fremantle e CEO per l’Europa Continentale, si legge nel comunicato.

Nel suo nuovo ruolo, Maccanico guiderà le attività del gruppo in Italia. Le società Wildside (scripted),

The Apartment Pictures (scripted), Lux Vide (scripted) e Fremantle Italia (unscripted e soap), con i rispettivi CEO Sonia Rovai, Annamaria Morelli, Luca Bernabei e Marco Tombolini riporteranno a Maccanico.

Maccanico entra anche a far parte del Global Leadership Team di Fremantle.

Nicola Maccanico è uno degli executives più rispettati nell’industria dell’intrattenimento italiano, sottolinea il testo. Ha iniziato la sua carriera nella Warner Bros che ha lasciato per guidare Vision Distribution. Ha poi diretto il team dei contenuti non sportivi di Sky Italia che ha lasciato per il ruolo di CEO degli Studi di Cinecittà.

Entrato in Warner Bros Pictures nel 2004 come direttore Marketing, Maccanico è diventato direttore Generale del settore Theatrical dal 2009 al 2016. Nel periodo della sua gestione Warner Bros Pictures è diventata il principale distributore di film nel mercato nazionale, contribuendo anche alla produzione di importanti film italiani.

Da dicembre 2016 ad aprile 2021, è stato CEO di Vision Distribution, la società di distribuzione cinematografica frutto dell’accordo tra Sky Italia e cinque importanti case di produzione italiane: Wildside, Cattleya, Gruppo Lucisano, Palomar e Indiana Production.

Da novembre 2018 ad aprile 2021, Maccanico è passato a Sky Italia come EVP Programming.

Nel 2021 ha assunto la guida di Cinecittà, gestendo il rilancio degli studios italiani che nel triennio sotto la sua gestione hanno ospitato decine di produzioni internazionali e sono tornati protagonisti del palcoscenico internazionale.

Picomedia e Stand By Me, che sono entrate nel gruppo Fremantle quest’anno tramite l’acquisizione di Asacha Media, continueranno a riportare a Gaspard de Chavagnac, Co-Fondatore e CEO del Gruppo Asacha, il quale riporta sempre a Scrosati.

Andrea Scrosati, COO del Gruppo e CEO per l’Europa Continentale di Fremantle, ha dichiarato: “Conosco e lavoro con Nicola da molti anni e ho sempre ammirato la sua capacità di lavorare con i migliori talenti mantenendo allo stesso tempo un approccio manageriale e costruendo valore per i suoi azionisti. Sono davvero felice di accoglierlo nella famiglia Fremantle e di tornare a lavorare insieme. L’Italia è uno dei territori chiave di Fremantle, negli ultimi sei anni abbiamo investito oltre un miliardo di euro nel paese, creando migliaia di posti di lavoro e realizzando contenuti unici tra film, serie tv, soap, programmi di intrattenimento e reality. Siamo fortunati a lavorare con i migliori talenti italiani che ogni giorno creano opere uniche che nascono dalla straordinaria ricchezza culturale del nostro paese. La nomina di un manager come Nicola sottolinea il nostro impegno a continuare a costruire sulle grandi potenzialità dell’Italia”.

Nicola Maccanico, CEO del Gruppo Fremantle in Italia, ha aggiunto: “Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Fremantle e sento la grande responsabilità che ne deriva. Fremantle è diventata una delle principali aziende nel mercato globale dei contenuti e dell’intrattenimento attraverso scelte coraggiose e investimenti che hanno sempre messo al centro la creatività e il talento. L’Italia ha svolto un ruolo chiave in questo percorso ed il mio impegno sarà concentrato sulla crescita ulteriore del gruppo nel mercato italiano ed orientato parallelamente alla valorizzazione del talento italiano sul mercato internazionale. Questi obiettivi possono essere raggiunti attraverso una costante ricerca di innovazione e di un solido collegamento tra la creatività e il pubblico a cui la stessa intende rivolgersi. Sono particolarmente felice di poter tornare a lavorare con Andrea Scrosati e quindi di contare sulla leadership e la straordinaria visione strategica che gli sono proprie. Considerata poi la grande qualità manageriale e artistica che caratterizza tutto il mondo Fremantle, possiamo guardare al futuro con fiducia e determinazione”.