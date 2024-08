Numeri record e sostenibilità, Euro2024 già nella storia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo un Euro2020 caratterizzato dalla pandemia, la rassegna continentale tedesca da poco andata in archivio con il trionfo della Spagna ha fatto registrare stadi pieni di tifosi e numeri da record. Oltre ai 2,7 milioni di persone che hanno assistito alle partite in Germania, ci sono stati altri 6,2 milioni di visitatori nelle 18 fan zone in tutto il paese, dove gli appassionati non solo hanno vissuto l’atmosfera dell’Europeo, ma hanno anche preso parte a un addestramento di rianimazione cardiopolmonare (RCP) potenzialmente salvavita. Oltre 190 nazionalità erano rappresentate tra i tifosi a Euro2024, e questo senza considerare l’incredibile pubblico televisivo globale in diretta di 5,2 miliardi di spettatori. L’eccellenza in campo ha avuto un sapore decisamente spagnolo, visto che il ‘giocatore del torneò è stato Rodri e il miglior giovane Lamine Yamal, due delle pedine fondamentali per il trionfo delle Furie Rosse. Yamal, poi, è stato il più giovane marcatore di sempre agli Europei, ma anche la vecchia guardia ha dimostrato il suo valore: il talismano croato Luka Modric è diventato il realizzatore più anziano nella storia degli Europei all’età di 38 anni e 289 giorni. L’indomito difensore portoghese Pepe è invece diventato il giocatore più anziano ad apparire in una rassegna continentale; aveva 41 anni e 130 giorni quando il Portogallo ha perso contro la Francia nei quarti di finale. Fin dall’inizio, la Uefa era determinata a rendere la sostenibilità fondamentale per l’organizzazione di Euro2024. I programmi di trasporto pubblico scontati e gratuiti hanno aiutato l’81% degli spettatori a utilizzare trasporti ecologici per raggiungere gli stadi, ognuno dei quali era impegnato nei principi dell’economia circolare: riutilizzo, riduzione, riciclaggio e recupero dei rifiuti. Complessivamente, la Uefa ha investito 32 milioni di euro nell’implementazione della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) del torneo, incluso il reclutamento di un team di 500 volontari e responsabili della sostenibilità in ciascuna delle dieci sedi ospitanti. Un rapporto ESG completo verrà pubblicato a ottobre per valutare le prestazioni di sostenibilità di Euro2024. Organizzare una competizione di queste dimensioni ha richiesto un enorme sforzo logistico e l’Uefa ha contribuito a rendere le cose il più agevoli possibile per le squadre in gara, servendo i 24 campi base con 168 veicoli, 2.400 pettorine e 180.000 bevande. Nelle sedi, i consulenti di campo della Uefa hanno lavorato a stretto contatto con il personale di terra per garantire la sicurezza dei giocatori e la uniformità delle superfici di gioco, mentre ogni stadio di Euro2024 aveva a disposizione un team medico Uefa. Questi sforzi non avrebbero potuto essere realizzati senza il contributo dei 16.000 volontari e della forza lavoro di 800 persone, un gruppo responsabile degli aspetti logistici dell’organizzazione del torneo. Il successo di Euro2024, però, sarà misurato anche dal suo impatto percepito in Germania e altrove. Nei prossimi quattro anni, un record di 935 milioni di euro di entrate derivanti dal torneo sarà ridistribuito tra le 55 associazioni affiliate alla Uefa attraverso il programma HatTrick. Inoltre, 331 milioni di euro sono stati assegnati alle associazioni in premi in denaro e altri 240 milioni sono stati dati ai club nazionali che hanno rilasciato giocatori per il torneo. In Germania, gli sviluppi infrastrutturali degli stadi continueranno a produrre benefici, mentre 190 club amatoriali e 21 associazioni regionali hanno ricevuto 7 milioni di euro di sostegno finanziario per progetti di sostenibilità attraverso il fondo per il clima di Euro2024.

