Nuoto, Paltrinieri nuoterà con taping, niente vasca solo fondo

Roma, 17 lug. (askanews) – Gregorio Paltrinieri è stato sottoposto a una radiografia che ha evidenziato il distacco di un piccolo frammento osseo all’inserzione del tendine estensore della terza falange del quarto dito della mano sinistra. Ciò a seguito del trauma occorso durante la 10 chilometri di nuoto di fondo nuotata a Sentosa mercoledì e conclusa con l’argento mondiale. Paltrinieri, che oggi si è allenato regolarmente, parteciperà alla 5 chilometri, in programma venerdì alle 4:00 italiane, le 10:00 locali, con l’ausilio di un taping di protezione dell’articolazione interfalangea. La situazione continuerà ad essere monitorata quotidianamente. Paltrinieri è anche iscritto alla 3 km knockout sprint (sabato alle 2:00) e alla 4x1500m mixed (domenica alle 2:00) e al termine delle prove in acque libere rientrerà in Italia. Foto Andrea Masini / Deepbluemedia