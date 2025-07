Nuoto, Sara Curtis prima italiana in una finale dei 100 sl

Roma, 31 lug. (askanews) – Sara Curtis cresce con il trascorrere dei mondiali e si qualifica con il settimo tempo per la finale dei 100 stile libero, diventando la prima italiana a riuscirci. Insomma la storia dell’Italnuoto si arricchisce di un capitolo “scritto” da un talento che ne aprirà molti altri. Coraggiosa la gara della 18enne di Savigliano – tesserata per Esercito e CS Roero, allenata da Thomas Maggiora – nuota in 53″39, con un passaggio un decimo più lento della batteria (25″42) e un ritorno più veloce di 24 (27″92), per la seconda prestazione personale di sempre dietro al suo record italiano di 53″01 che stabilì prendendo il posto di Federica Pellegrini. Sarà una finale di altissimo livello. Comanda al momento l’olandese, campionessa uscente, Marrit Steenbergen in 52″81, un centesimo più veloce dell’australiana Mollie O’Callaghan, oro olimpico nella doppia distanza, e qui come a Fukuoka 2023. “Il tempo onestamente non mi soddisfa, perché penso di valere molto meno, anzi ne sono certa – racconta Curtis, campionessa europea juniores a Vilnius 2024 – E’ bellissimo essere in una finale mondiale. Domani me la godrò, voglio dire la mia, Sto crescendo molto e mi sento sempre meglio. Ho grande fiducia”. (Foto Andrea Staccioli e Andrea Masini / DeepBlueMedia.eu)