Nuova Lancia Ypsilon disponibile in concessionaria

TORINO (ITALPRESS) – Lancia inaugura settembre con un’offerta esclusiva dedicata alla sua icona di stile, la Nuova Ypsilon, il modello che ha segnato l’avvio del Rinascimento del marchio italiano in Europa. Da sempre punto di riferimento nel panorama delle city car, la Ypsilon si conferma simbolo di eleganza accessibile, oggi disponibile in pronta consegna con una proposta imperdibile.

Per tutto il mese di settembre il pubblico potrà beneficiare della formula di Stellantis Financial Services, che unisce l’accessibilità all’eleganza firmata Lancia: una selezione di vetture della gamma Ypsilon Ibrida in pronta consegna sarà infatti disponibile a partire da 17.900 euro, oltre oneri finanziari, accedendo a un finanziamento vantaggioso con un anticipo di 2.934 euro e 35 rate da 129 euro al mese. La proposta copre l’intera gamma, dagli allestimenti più essenziali e funzionali a quelli più esclusivi e ricercati, capaci di interpretare al meglio i valori Lancia fatti di cura artigianale, raffinatezza e comfort superiore.

Disponibile in configurazioni 100% elettrica o ibrida di ultima generazione, la Nuova Ypsilon è al vertice della sua categoria in termini di maneggevolezza, efficienza e prestazioni, che le permettono di emergere nel contesto urbano. In particolare, la versione ibrida è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 110 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, abbinato al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e sistemi di manovra a basso consumi. Tutto ciò assicura massima efficienza e affidabilità, oltre che un’esperienza di guida molto fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica.

La campagna TV dedicata sarà on air da martedì 9 settembre e accompagnerà il pubblico fino al weekend del Porte Aperte di sabato 20 e domenica 21 settembre, un invito a scoprire da vicino il mondo Lancia e le vetture immediatamente disponibili. L’invito di Lancia è quindi di recarsi presso uno dei 160 showroom Lancia per scoprire la nuova promozione e provare l’intera gamma di Nuova Ypsilon, lasciandosi coinvolgere in una customer experience sempre più premium, dove eleganza e innovazione si incontrano per offrire al cliente un’esperienza unica, in perfetta sintonia con i valori del brand.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).