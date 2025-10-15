Nuova Mazda CX-5 più concreta, tecnologica e accessibile

ROMA (ITALPRESS) – Presentata in anteprima europea lo scorso luglio, la nuova generazione della Mazda CX-5 viene svelata oggi a Roma. Sin dal suo debutto nel 2012, questo modello ha rappresentato un punto di riferimento strategico per la Casa giapponese a livello globale. Oggi, la terza generazione della CX-5 evolve nel segno della coerenza secondo i valori che contraddistinguono Mazda e del principio giapponese del Kaizen, ovvero il miglioramento continuo. La nuova Mazda CX-5 eredita i punti di forza delle generazioni precedenti e li reinterpreta attraverso un’evoluzione concreta in termini di design, connettività e prestazioni, offrendo un equilibrio armonioso tra estetica, funzionalità e valore. La CX-5 è stata la prima Mazda a introdurre le tecnologie Skyactiv e il linguaggio stilistico del Kodo Design, due elementi distintivi che hanno profondamente influenzato l’identità di Mazda e contribuito in maniera determinante al suo successo. Il design rappresenta ancora una volta uno dei principali elementi distintivi. Il Kodo Design, infatti, evolve in una forma più pulita ed essenziale, con superfici scolpite, parafanghi posteriori più muscolosi e riflessi lungo le fiancate che aggiungono profondità alla silhouette. Inoltre, un elemento distintivo “Signature Wing”, posto tra i gruppi ottici anteriori, enfatizza il design del frontale, rendendolo immediatamente riconoscibile, conferendogli un carattere deciso e distintivo. Anche gli interni esprimono appieno la filosofia giapponese: essenzialità, cura del dettaglio e valorizzazione degli spazi vuoti, per un abitacolo che trasmette calma ed equilibrio, in perfetta sintonia con il concetto di umanocentricità.

La nuova versione cresce nelle dimensioni con una lunghezza di 4,69 metri, guadagnando 11 cm rispetto alla generazione precedente, maggiore larghezza e altezza, garantendo un’abitabilità superiore e un bagagliaio da 583 litri, tra i più ampi del segmento. Sul fronte della versatilità, il SUV si adatta perfettamente a ogni scenario di utilizzo – dalla città, ai lunghi viaggi, fino a un uso più dinamico o leggermente off-road, anche grazie alla disponibilità della trazione integrale i-Activ AWD, che monitora fino a 200 volte al secondo il comportamento dell’auto, offrendo massima stabilità e sicurezza in ogni condizione. Sotto il cofano, la nuova Mazda CX-5 adotta il motore benzina e-Skyactiv G 2.5 da 141 CV (104 kW), che sostituisce la precedente unità da 2.0 litri. Abbinato alla tecnologia mild hybrid Mazda M Hybrid da 24V e al sistema brake-by-wire, questo propulsore garantisce una coppia massima di 238 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi nella versione a trazione anteriore. Il risultato è un’esperienza di guida più fluida, reattiva e confortevole.

La scelta di Mazda di adottare un motore aspirato di grande cilindrata, anzichè soluzioni turbo di piccola cubatura, riflette l’approccio distintivo del marchio, fondato su tecnologie ingegneristiche avanzate ed esclusive. Tra queste, l’elevato rapporto di compressione, il collettore di scarico 4-2-1 e la precisione costruttiva che consente di ridurre al minimo gli attriti. A completare il quadro tecnologico, il sistema di disattivazione dei cilindri e l’elettrificazione leggera del sistema M Hybrid, che insieme contribuiscono a migliorare l’efficienza senza compromettere il piacere di guida.

La nuova CX-5 inoltre, continua a incarnare l’attenzione di Mazda verso la sicurezza, grazie al pacchetto completo di tecnologie i-Activsense, che include i più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS), progettati per offrire la massima protezione e puntare al conseguimento delle 5 stelle Euro NCAP. Connettività e usabilità sono state ulteriormente migliorate grazie alla nuova interfaccia HMI. Il display centrale, disponibile nei formati da 12,9 o 15,6 pollici, offre un’esperienza d’uso intuitiva in stile smartphone, con menu personalizzabili. Per la prima volta su una Mazda, la nuova CX-5 integra i servizi Google1, 2, rendendo la guida quotidiana ancora più semplice e connessa. Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e i comandi al volante semplificati garantiscono una visualizzazione chiara e immediata delle informazioni essenziali. Nelle versioni superiori, l’impianto Mazda Harmonic Acoustic, è potenziato da un sistema audio Bose®3 con 12 altoparlanti.

Mazda conferma il proprio impegno nel proporre veicoli ricchi di contenuti già a partire dalle versioni di ingresso. La nuova CX-5 offre fin dall’allestimento Prime Line una dotazione completa e di alto livello, con elementi solitamente riservati a versioni superiori nei modelli concorrenti. Il posizionamento prezzo rappresenta dunque un elemento chiave: il listino parte da 35.900 euro, con un’offerta di lancio con prezzi a partire da 32.900 euro, rendendo questa nuova generazione accessibile anche a clienti provenienti da segmenti inferiori che cercano un SUV autentico, elegante e ricco di contenuti.

La nuova CX-5 è preordinabile fino al 31 dicembre 2025 e arriverà nelle concessionarie italiane a partire da gennaio 2026. Mazda offre ai primi clienti che sceglieranno di acquistare la nuova CX-5 entro il 31 dicembre 2025 con Premiere Choice: fino a 3.000 euro di vantaggi in caso di permuta, riservati ai nuovi clienti, con un minitasso agevolato del 3,99%, e rate a partire da 279 euro al mese; con Premiere Choice Plus: fino a 4.500 euro di vantaggi in caso di permuta per i clienti fidelizzati Mazda, con un minitasso promozionale al 2,99%, e rate a partire da 259 euro al mese. Nelle prossime settimane, la Nuova Mazda CX-5 sarà protagonista di un tour che toccherà diverse città italiane, offrendo al pubblico un’anteprima esclusiva del modello rinnovato.

