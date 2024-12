Ocse taglia le stime di crescita sull’Italia: 2024 0,5%, 2025 0,9%

Roma, 4 dic. (askanews) – L’Ocse ha rivisto al ribasso la

previsione di crescita economica dell’Italia di quest’anno allo

0,5% e quella sul 2025 allo 0,9%. Per il 2026 pronostica una

accelerazione al più 1,2% del Pil. Lo scorso 25 settembre, in un

aggiornamento parziale delle sue stime per l’Italia aveva alzato

la previsione di crescita di quest’anno allo 0,8%, mentre aveva

limato quella sul 2025 all’1,1%.

Nel capitolo sulla penisola contenuto nell’ultimo Economic

Outlook, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico parla di “rischi ampiamente bilanciati” per le

prospettive economiche.

Sul versante dei rischi di indebolimento, cita un calo più

marcato del previsto degli investimenti sull’immobiliare

residenziale dovuto al venir meno degli incentivi nel settore

(Superbonus) o livelli di domanda più deboli del previsto per le

esportazioni. All’opposto, la crescita potrebbe risultare

superiore ad attese se gli investimenti collegati al Pnrr

dovessero spingere la performance economica.