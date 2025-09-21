“One More Time” segna il ritorno degli Aerosmith dopo 12 anni

Milano, 21 set. (askanews) – Aerosmith, vincitori di numerosi GRAMMY® Award e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® e la giovane superstar pluripremiata del rock inglese Yungblud annunciano i dettagli del loro EP in collaborazione, “One More Time”.

In uscita il 21 novembre via Capitol Records in tutto il mondo, “One More Time” segna il ritorno degli Aerosmith con un disco in oltre 12 anni. Prodotto da Matt Schwartz, “One More Time” contiene 4 brani inediti co-scritti dagli Aerosmith e Yungblud (con entrambi i frontmant che cantano all’interno dei brani) e un nuovo mix realizzato quest’anno del classico “Back In The Saddle”.

La cover dell’EP è stata realizzata in esclusiva da Joe Foti di Chrome Hearts, la prima volta per il brand di lusso.

“La decisione di incontrare Yungblud e realizzare msuica con lui… è stato come collegarsi alla corrente elettrica!”, afferma Steven Tyler. “Per Joe e me è stata un’altra collisione cosmica… ritrovarci in studio con questo animale selvaggio dal talento incredibile e dalla personalità positiva chiamato Dom. Ecco questo ragazzo che vive la sua vita a tutto volume… cresciuto con i nostri dischi e la British invasion… e ora siamo in studio insieme a creare qualcosa che unisce le generazioni. Ha divorato tutti i grandi che ammirava… e poi ha iniziato a sognare. È stato semplice”, dichiara Tyler. “Quando abbiamo cantato e suonato insieme per la prima volta, c’è stata immediatamente una vibrazione in tutto lo studio… mi ha ricordato le ruote dell’auto che vibravano sul mio sedile mentre io e i ragazzi guidavamo verso Boston per la prima volta 50 anni fa. Aveva quella stessa profonda necessità e urgenza di fare qualcosa. Qualcosa di fresco e nuovo… e farlo durare per sempre. Questo è il rock n roll, baby! Yungblud vuole aprire questo nuovo capitolo nella storia del rock e ci ha chiesto di farne parte. Ci siamo trovati così bene… l’atmosfera nella stanza era epica fin dall’inizio… ci siamo divertiti un mondo… e siamo stati davvero onorati di scrivere con lui! Il rock and roll diventa senza tempo quando ci metti il cuore e l’anima… è allora che avviene la magia”.

A proposito della collaborazione, Joe Perry ha dichiarato: “Un anno fa ho ricevuto una telefonata in cui mi veniva comunicato che Yungblud desiderava venire a Sarasota per lavorare con me e scrivere alcune canzoni. Avevo ascoltato il suo singolo e ho pensato: “Certo che sì, questo ragazzo ha talento”. Dopo quattro giorni in studio abbiamo fatto conoscenza con lui e il suo team. Ho chiamato Steven e gli ho detto: ‘Devi ascoltare questo ragazzo, Yungblud, è davvero forte’. A maggio eravamo già in studio con Steven a registrare nuova musica. Il risultato finale è stata una collaborazione straordinaria tra gli Aerosmith e Yungblud. Lasciamo che sia la musica a parlare”.

Yungblud aggiunge: “Gli Aerosmith sono stati un punto di riferimento per me nel rock and roll e nello spettacolo, quindi sono stato pronto per tutta la mia vita. Non appena siamo entrati in studio, la chimica è esplosa e le canzoni sono semplicemente sgorgate fuori da noi. È il tipo di collaborazione che il giovane me non avrebbe mai nemmeno osato sognare, quindi stare qui con in mano un vinile con scritto Aerosmith e YUNGBLUD è sconvolgente. Steven e Joe sono al massimo della loro carriera e lavorare con loro è un fottuto onore. Sto registrando dischi con i miei eroi, i concerti sono pazzeschi ogni sera e il rock ‘n’ roll sta tornando alla ribalta, che piaccia o no. Mi sto godendo ogni secondo di questi momenti”.

In Italia il progetto uscirà anche in edizione fisica: CD e LP STD per tutto il mercato; in esclusiva sullo shop Universal in LP argento esclusivo (Yungblud Exclusive), LP rosso esclusivo (Aerosmith Exclusive), LP argento autografati; per Feltrinelli, infine, in edizione CD esclusiva.

E’ già uscito il primo singolo dal progetto, “My Only Angel”, la prima traccia pubblicata dai leggendari artisti assieme al nuova star del rock inglese. Il brano è inondato di delay, con echi di chitarra che si sovrappongono a un ritmo costante, una linea di basso rombante e morbide note di pianoforte. Yungblud e Tyler si abbandonano all’armonia ipnotica del ritornello fino a quando non entra in scena l’inconfondibile assolo di Joe Perry, che sottolinea l’intesa tra due generazioni di rock.

Yungblud (vero nome: Dominic Harrison) ha incontrato per la prima volta la leggendaria band quando si sono ritrovati in studio con l’intenzione di collaborare a una versione dell’epico brano di 9 minuti “Hello Heaven, Hello”. La chimica ha iniziato a funzionare e quella che era iniziata come una semplice partecipazione come ospite si è presto trasformata in una sessione di scrittura, evolvendosi infine in un EP di cinque tracce. Oltre al singolo principale, la raccolta mette in mostra lo spirito grezzo di Yungblud che si scontra con la leggendaria maestria musicale della band: le chitarre di Perry e Whitford sono fiammanti, il basso di Hamilton fa da base agli arrangiamenti e la voce inconfondibile di Tyler si intreccia con quella di Yungblud in ogni traccia. L’amico di lunga data Matt Sorum, ex batterista dei Guns N’ Roses e dei Velvet Revolver, suona la batteria in tutto l’EP. L’annuncio di “One More Time” e l’uscita di “My Only Angel” seguono la potente performance degli Aerosmith e di Yungblud agli MTV Video Music Awards 2025 all’inizio di questo mese.