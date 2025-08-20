X
<
>

Papa “C’è speranza per la pace ma bisogna ancora lavorare molto”

| 20 Agosto 2025 03:02 | 0 commenti

Papa “C’è speranza per la pace ma bisogna ancora lavorare molto”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “C’e speranza ma bisogna ancora lavorare molto, pregare molto e trovare la strada per andare avanti. Ogni tanto sento qualcuno dei leader, seguo le situazioni”. Così Papa Leone XIV, uscito da Villa Barberini a Castel Gandolfo, dove ha trascorso 16 giorni di riposo, per fare rientro in Vaticano. Il Pontefice si è fermato brevemente con i giornalisti sollecitato a commentare gli ultimi vertici per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia.
Il Papa ha salutato i numerosi fedeli che lo stavano aspettando. “Sono contento per l’accoglienza ricevuta” ha detto il Pontefice lasciando Castel Gandolfo. Sui primi 100 giorni di Pontificato: “Una benedizione di Dio”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA