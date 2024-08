Paralimpiadi, dal ciclismo la prima medaglia italiana

Roma, 29 ago. (askanews) – Lorenzo Bernard, guidato da Davide Plebani, ha conquistato la medaglia di bronzo nell’inseguimento individuale 4000m B di ciclismo su pista alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Si tratta del primo podio per l’Italia in questi Giochi, nonché della medaglia numero 600 di sempre alle Paralimpiadi per gli azzurri.

È 4:04.613 il tempo segnato al Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines dal duo Bernard-Plebani. Staccata di oltre tre secondi la coppia olandese formata da Vincent ter Schure e dalla guida Timo Fransen, che ha fermato il cronometro a 4:08.267. (Foto Comitato Paralimpico)