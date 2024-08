Parigi 2024, Ct Rebaudo: “Senna sdoganata, ma nessuna certezza”

Roma, 8 ago. (askanews) – “Ho fatto un piccolo report disegnato dal mio tuffo di ieri, così era facile da capire. Ginevra Taddeucci ha interpretato gara alla perfezione, così come Giulia Gabrielleschi. Sono state veramente brave”. Così il ct del fondo Stafano Rubaudo sulla medaglia nella 10 km. “Il campo era gara difficilissimo, ma abbiamo sdoganato la Senna. Le nostre erano delle outsider, ma hanno fatto una gara incredibile piazzandosi tra le prime otto”, ha aggiunto. Infine ha concluso: “Prima di Doha volavano ma non hanno rispecchiato quanto facevano in allenamento dove volavano. Qui il fiume non dava sicurezze e sono state bravissime”.