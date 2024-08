Parigi 2024, grande attesa per la finale del volley femminile

Parigi, 11 ago. (askanews) – Manca poco all’inizio della finale per la medaglia d’oro del torneo di pallavolo femminile dell’Olimpiade di Parigi 2024: l’Italia di Julio Velasco, di Paola Egonu e Myriam Sylla, di Anna Danesi e Caterina Bosetti, sfida gli Stati Uniti guidati, campionesse in carica e guidate da una leggenda come Karch Kiraly.

Dopo avere sconfitto con un deciso 3-0 la Turchia in semifinale, le azzurre tentano di sfatare il tabù olimpico della pallavolo italiana, mai sul gradino più alto del podio né nel maschile né nel femminile. Ci andò vicino proprio Velasco con gli uomini nel 1996, ma il sogno si spense sul 17-15 del quinto set contro l’Olanda. Oggi una seconda occasione, che il ct azzurro vuole che le azzurre affrontino con la mentalità del “qui e ora”: da vedere se applicabile anche a una finale così importante.

L’Arena Paris Sud si va riempiendo di tifosi, soprattutto americani, nell’atmosfera comunque adrenalinica, ma anche più rilassata, dell’ultima giornata di queste Olimpiadi parigine. Per l’Italia un’altra finale che arriva dopo diverse sconfitte all’ultimo atto di diversi campionati internazionali. Ma la finale olimpica è un evento unico e straordinario, che può fare la storia della pallavolo italiana, ma anche del nostro sport in generale. Nonché un’occasione per chiudere i Giochi, già con risaultati da record per l’Italia, in maniera indimenticabile.