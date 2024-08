Parigi 2024, ritmica Sofia Raffaelli bronzo nell’All Around

Parigi, 9 ago. (askanews) – Sofia Raffaelli va a medaglia: l’azzurra della ginnastica ritmica ha conquistato il bronzo nell’All Around, alle spalle della tedesca Varfolomeev, oro dopo avere dominato tutta la finale, e della bulgara Kaleyn. Nell’utima prova, quella del nastro, Raffaelli ha ottenuto il punteggio32.250, che l’ha portata a un totale di 136.300.

Peccato per la prova della palla, dove un errore grave ha penalizzato molto Sofia, che ha chiuso quella rotazione con il sesto punteggio parziale, e anche per il nastro, dove pur con il settimo punteggio ha difeso il bronzo. Ma per le altre medaglie qui si sono persi punti pesantissimi.

Ottavo posto finale per Milena Baldassarri.

Foto: Federazione Ginnastica d’Italia