(Adnkronos) – Un tragico incidente è costato la vita a una donna di 27 anni, nel primo pomeriggio di oggi a Parma. La giovane è stata investita da un autobus che transitava su Viale Mentana, principale arteria di circonvallazione cittadina. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, senza poter fare nulla per salvare la ragazza. Secondo le prime ricostruzioni, a carico della polizia locale, sarebbe stata trascinata per diversi metri, ma non è ancora chiaro se stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno. L’autista del mezzo pubblico è stata trasportata in ospedale in stato di choc.