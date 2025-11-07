Phoenix batte i Clippers nell’unico match della notte Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un solo match nella notte Nba e a guadagnarsi i riflettori sono i Suns. Phoenix, infatti, davanti al proprio pubblico si impone per 115-102 sui Los Angeles Clippers che incassano così la terza sconfitta consecutiva. Il protagonista della serata è Jalen Green che, al rientro in campo e al debutto con il nuovo team, mette a referto 29 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Non solo lui, tutto il quintetto iniziale va in doppia cifra con Devin Booker che ne fa 24, sono 18 quelli di Grayson Allen, 17 per Royce O’Neale e c’è anche la doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi di Mark Williams. In più, dalla panchina, arrivano i 10 punti di Ryan Dunn.

Un’importante prestazione di squadra per Phoenix che infligge il terzo ko di fila ai Clippers, privi di due elementi fondamentali come Kawhi Leonard e James Harden. Ivica Zubac prova a tenere in partita i suoi e chiude con 23 punti e 11 rimbalzi, in uscita dalla panchina arrivano anche i 17 punti di Christie, i 13 di Collins e i 12 di Bogdanovic, ma sono i Suns a vincere e a piazzare il sorpasso nella classifica della Western Conference.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).