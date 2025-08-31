X
<
>

Piastri vince il GP d’Olanda davanti a Verstappen, doppio ritiro per la Ferrari

31 Agosto 2025

Italpress
ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Oscar Piastri vince il Gran Premio d’Olanda sulla sua McLaren, mettendosi davanti a Max Verstappen suRed Bull Isack Hadjar, che su Racing Bulls conquista il suo primo podio in carriera.

Doppio ritiro per le Ferrari, entrambe per incidente, entrambe in curva 3. Lewis Hamilton perde il controllo della sua monoposto impattando contro il muretto, così come Charles Leclerc, ingaggiato nel sorpasso dalla Mercedes di Kimi Antonelli che prende male le misure e causa l’incidente che mette fuori dai giochi il monegasco. Ritiro anche per Lando Norris, fuori a pochi giri dalla fine a causa di un problema di affidabilità della sua McLaren.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

