Pizzaiolo di Mesagne trovato morto in Inghilterra, oggi l’arrivo dei familiari

Arriveranno oggi in Inghilterra il fratello e la cognata di Carlo Giannini, il 34enne originario di Mesagne (in provincia di Brindisi) trovato morto all’alba del 12 maggio scorso in un parco a Sheffield.

Il suo decesso risalirebbe alla notte tra l’11 e il 12 maggio. Non si conoscono le ragioni della sua morte. La polizia inglese ha reso noto che sta indagando per omicidio.

Giannini lavorava come pizzaiolo da qualche mese e la pizzeria in cui lavorava non sarebbe molto distante dal luogo di ritrovamento del suo corpo. A scoprirlo è stato un passante che ha chiamato le forze dell’ordine.

Da Mesagne era andato via alcuni anni fa, per realizzare i propri sogni all’estero. Era stato prima in Germania, dove con la cognata aveva aperto una pizzeria e da qualche mese si era trasferito in Inghilterra.

Sgomento nella sua città natale, dove tutti attendono di sapere cosa sia realmente accaduto a Carlo. Chi lo conosceva non riesce a immaginare che qualcuno possa averlo ucciso. «Era una bravissimo ragazzo, avrà avuto un malore, è una notizia assurda», commentano in città.