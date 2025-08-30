Pole di Piastri nel Gp d’Olanda davanti a Norris, Leclerc 6° e Hamilton 7°

1 minuto per la lettura
ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Lampo di Oscar Piastri a Zandvoort. Il pilota della McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 grazie a uno strepitoso giro concluso in 1’08″662. Il compagno di scuderia Lando Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0″012 dall’australiano; mentre Max Verstappen si prende la terza piazza a 0″263 dal leader.
Ferrari ancora in ombra: Charles Leclerc scatterà dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo. La sorpresa del giorno è Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin).
LA GRIGLIA DI PARTENZA
1. Oscar Piastri (McLaren)
2. Lando Norris (McLaren)
2a fila
3. Max Verstappen (Red Bull)
4. Isack Hadjar (Racing Bulls)
3a fila
5. George Russell (Mercedes)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
4a fila
7. Lewis Hamilton (Ferrari)
8. Liam Lawson (Racing Bulls)
5a fila
9. Carlos Sainz (Williams)
10. Fernando Alonso (Aston Martin)
6a fila
11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
7a fila
13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
14. Pierre Gasly (Alpine)
8a fila
15. Alexander Albon (Williams)
16. Franco Colapinto (Alpine)
9a fila
17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
18. Esteban Ocon (Haas)
10a fila
19. Oliver Bearman (Haas)
20. Lance Stroll (Aston Martin)
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA