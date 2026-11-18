(Adnkronos) – Un ultraleggero è precipitato nel Bresciano e un uomo a bordo è morto. Lo rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. L’incidente, avvenuto pochi minuti prima delle ore 15, si è verificato nel comune di Lonato del Garda, frazione Barcuzzi. Per l’uomo, la cui età non è ancora nota, è stato constatato il “decesso in posto”. Sono ancora in corso le operazioni di ricognizione aerea della zona, “finalizzate a verificare l’eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte”. Sul posto, oltre a personale medico, è intervenuto anche il soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.