Presentata la seconda edizione dei Corporate Wellness Games

Parma, 17 feb. – Si è svolta presso Palazzo del Governatore a Parma, la presentazione dei Corporate Wellness Games 2026 – Giochi interaziendali. Un’iniziativa organizzata da Go Athletic Studio, che utilizza lo sport come strumento per promuovere valori condivisi e che si svolgerà presso lo Stadio Lanfranchi il 22 e 23 maggio, dopo che la passata edizione si era svolta nella cornice dello stadio Tardini, riscuotendo un grande successo. Ne ha parlato Paolo Giordani, Responsabile Tecnico e ideatore dei Corporate Wellness Games: “Dall’anno scorso è nata, appunto collaborando con le varie aziende, l’idea di proporre un’attività che mettesse insieme quelli che sono i valori dello sport, quali gioco di squadra, aggregazione, etica sportiva con quelli delle aziende, quindi la volontà di team building, la volontà appunto di aggregazione, di gioco di squadra, di inclusione”.L’impianto comunale è in gestione alla Federazione Italiana Rugby di Parma e ospiterà tutte le attività in programma. In merito ha parlato Roberto Manghi della Federazione Italiana Rugby: “La cittadella del rugby penso che sia un punto di riferimento per lo sport della città, ben venga questa unione tra sport e aziende. Come Federazione Rugby siamo aperti a far vedere questo nostro nuovo centro di alte performance che stiamo cercando di migliorare sempre di più, oltre ad essere la casa delle Zebre e delle Nazionali femminili del Sei Nazioni”.L’edizione di quest’anno, è patrocinata dal Comune di Parma e punta a valorizzare gli spazi simbolo della città, come spiegato anche da Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma: “Siamo convinti che oggi le persone cerchino luoghi dove vivere bene. Le città diventano attrattive non solo grazie alle opportunità lavorative, ma anche al benessere che sanno generare sui cittadini e farlo tramite le aziende, quindi con i luoghi di lavoro dove le persone stanno bene, in cui lo sport è un veicolo di promozione del benessere, crediamo renda il territorio più attrattivo”.Un evento che pone l’interesse su salute fisica e mentale dei lavoratori e che vede come partner l’Università di Parma. Giuliana Gobbi, Delegata del Rettore per lo Sport Universitario dell’Università di Parma ha spiegato: “Sono tutti aspetti dal punto di vista dello sport che sono positivi e che l’Università supporta. Le aziende stesse si stanno organizzando per il benessere dei dipendenti, cercando di favorire un’attività motoria supervisionata e che abbia proprio un’attenzione alla salute dell’uomo e del dipendente stesso” ha spiegato Gobbi.Lo sport è così visto come un alleato prezioso per costruire ambienti di lavoro più produttivi, migliorando le dinamiche all’interno dei contesti di lavoro.