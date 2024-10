Presentato Calendario 2025 Aeronautica Militare, scatti mozzafiato

Milano, 25 ott. (askanews) – Dodici inediti scatti dei velivoli e del personale della Forza Armata ai quali sono stati abbinate parole e frasi “motivazionali” per rendere immediatamente evidenti i valori fondanti che da oltre cento anni caratterizzano l’agire quotidiano di tutto il personale dell’Aeronautica Militare.

Una presentazione “ad alta quota” quella del Calendario 2025 dell’Aeronautica Militare. È stato infatti il Belvedere Jannacci, al 31esimo piano del Grattacielo Pirelli di Milano, il luogo scelto per svelare in anteprima e presentare nella serata di ieri – alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti – le pagine che accompagneranno i dodici mesi del prossimo anno, attraverso foto esclusive realizzate dalla Forza Armata in occasione di missioni operative, di attività di addestramento e di irripetibili momenti di vita della Forza Armata.

L’evento, moderato e condotto da Monica Bertini, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti ed autorità militari e civili. Ad aprire l’evento e ad illustrare il concept del calendario AM 2025 il Capo del V Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani che ha evidenziato: “Dodici pagine in cui gli scatti iconici dei velivoli e del personale della Forza Armata vengono abbinati ad altrettante frasi “motivazionali” per rendere immediatamente evidenti i valori fondanti che da oltre cento anni caratterizzano l’agire quotidiano dell’Aeronautica Militare, con una attenzione costante alla storia e alla tradizione ma al contempo con lo sguardo sempre proiettato alle sfide del futuro”.

A seguire, uomini e donne dell’Aeronautica Militare, tra cui anche il Comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello Massimiliano Salvatore, l’astronauta colonnello Walter Villadei e la squadra delle Farfalle azzurre, insieme con testimonial e volti noti del mondo dello sport, della cultura e del sociale – tra i quali il giornalista sportivo Guido Meda, Alessandro Costacurta ex calciatore ed opinionista televisivo, l’atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, medaglia di bronzo al fioretto di Parigi 2024, Loredana Trigilia, l’educatore e fondatore di PizzAut, Nico Acampora, la Onlus da anni impegnata a sostegno di ragazzi autistici – si sono alternati sul palco per commentare i singoli scatti ed i messaggi valoriali associati a ciascuna pagina.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare nel suo discorso in chiusura di serata ha voluto sottolineare: “Quest’anno abbiamo fortemente voluto presentare il Calendario dell’Aeronautica Militare qui a Milano, in questa suggestiva location. Milano rappresenta per noi una piazza molto importante, proprio all’inizio del mese abbiamo inaugurato in questa importante città uno dei nostri alti comandi, il cuore nevralgico di tutte le attività operative dell’Aeronautica Militare: il Comando Squadra Aerea – I Regione Aerea. L’abbiamo fatto perché siamo molto legati a questa città e questa Regione e siamo certi che continueremo a lavora bene insieme anche nel futuro”.

Riferendosi poi al Calendario AM 2025, il generale Goretti ha voluto sottolineare: “Queste foto, e la forza dei messaggi che le parole e le frasi che le accompagnano riescono a trasmettere, vogliono essere una sintesi immediata dei valori, degli ideali, della modernità, delle competenze e delle capacità di chi sa svolgere concretamente il proprio ruolo di leader nel settore aerospaziale, a supporto di tutto il comparto Difesa e, più in generale, del sistema Paese”.

Il generale Goretti ha infine concluso dicendo: “Continuiamo a mantenere i nostri valori come stelle polari dell’agire quotidiano, per consegnare alle generazioni che ci seguiranno una Forza Armata sempre più rilevante, attenta e determinata a scrivere nuove gloriose pagine di storia”. Come ogni anno, grazie alla collaborazione con Giunti Editore, la distribuzione del Calendario 2025 avverrà attraverso la capillare rete di librerie, con oltre 270 punti vendita GIUNTI AL PUNTO, rendendolo disponibile in tutta Italia agli appassionati e al più vasto pubblico. Il progetto editoriale è stato promosso da Difesa Servizi che, già da tempo, ha inaugurato un nuovo percorso di valorizzazione dei calendari delle Forze Armate per la diffusione della cultura della Difesa.

Il Calendario 2025 AM sarà inoltre in vendita sullo store ufficiale Amazon dell’Aeronautica Militare www.amazon.it/aeronauticamilitare. E’ possibile rivedere la presentazione del Calendario AM 2025 canale ufficiale YouTube dell’Aeronautica Militare (https://www.youtube.com/@AeronauticaMilitareOfficial )