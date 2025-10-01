Pro-Pal a sostegno della Flotilla: bloccata la stazione centrale di Napoli, a Roma chiusi gli ingressi di Termini. Cgil e Usb, venerdì sciopero generale

ROMA (ITALPRESS) – Circa un migliaio di manifestanti ha occupato Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, a Roma, per protestare contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte dei militari israeliani. Lo scalo ferroviario della Capitale è stato chiuso in via precauzionale e isolato da un cordone di polizia per motivi di ordine pubblico. Intanto, altra gente continua ad arrivare dal corteo partito da San Lorenzo. Il traffico nella zona è paralizzato e la polizia ha fatto defluire alcune auto facendole passare lungo i marciapiedi. Tra i cori intonati dagli attivisti pro-Pal “Free, Free, Palestine”, “Intifada” e “Blocchiamo tutto il Paese”.

Manifestanti pro-pal hanno occupato i binari della stazione centrale di Napoli, per protestare contro l’abbordaggio da parte delle autorità israeliane della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La circolazione dei treni a Napoli Centrale è sospesa. “Avevamo detto che avremmo bloccato tutto e lo stiamo facendo. Palestina libera, giù le mani dalla Global Sumud Flotilla”, scrive su Facebook Mezzocannone Occupato, uno dei collettivi che partecipa alla protesta.

L’Usb ha convocato un presidio per le 22 con l’obiettivo di bloccare il porto di Genova dopo l’abbordaggio delle navi israeliane alla Global Sumud Flotilla. “Difendiamo la Flotilla, blocchiamo il porto”, si legge in un volantino diffuso online.

VENERDI’ 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE DELLA CGIL

“L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. Così la Cgil annuncia, “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì, 3 ottobre. Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”.

USB PROCLAMA SCIOPERO GENERALE PER IL 3 OTTOBRE

L’Unione Sindacale di Base proclama “la mobilitazione immediata e lo sciopero generale per il 3 ottobre”. “La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo Stato genocida di Israele, mentre era impegnata in una missione civile e pacifica per rompere l’assedio alla Striscia di Gaza e consegnare aiuti umanitari alla popolazione stremata – afferma l’USB in una nota -. Una flotta composta da lavoratori, volontari, rappresentanti di movimenti e società civile, in navigazione con un carico di beni di prima necessità, è stata colpita da un atto di guerra contro la pace, contro l’umanità, contro il diritto internazionale. Israele, con questo atto di pirateria, viola apertamente le Convenzioni internazionali e la Carta delle Nazioni Unite, e mette a rischio la vita di cittadini di diversi paesi, impegnati a garantire un canale umanitario permanente verso Gaza. È un’aggressione che riguarda tutti e tutte noi. Riguarda il principio stesso della libertà dei popoli, della solidarietà e della giustizia internazionale. Riguarda il nostro ordine costituzionale, che all’articolo 11 ripudia la guerra e fonda la Repubblica sulla pace e sulla cooperazione tra i popoli. Quando uno Stato, come Israele, colpisce una missione civile umanitaria riconosciuta e sostenuta da decine di organizzazioni in tutto il mondo, viola la sovranità morale e politica dell’Italia e dell’intera comunità internazionale”.

“Per questo la risposta non può che essere immediata. Non è un fatto estero, è un atto che ci chiama direttamente in causa. È necessario mobilitarsi da subito, in ogni città, in ogni luogo di lavoro, nelle strade e nei porti. L’USB proclama la mobilitazione immediata e lo sciopero generale per il 3 ottobre – prosegue il sindacato -. Da questo momento chiamiamo ogni lavoratore e lavoratrice, ogni cittadino e cittadina, ogni organizzazione democratica e solidale a bloccare tutto: produzione, logistica, trasporti, scuola, servizi, in segno di protesta contro il crimine di guerra commesso da Israele e contro la complicità dei governi occidentali, Italia compresa, che continuano a fornire armi e sostegno politico al regime sionista. Difendere la Global Sumud Flotilla significa difendere la libertà, la pace, la dignità del lavoro e dei popoli. Significa dire basta al genocidio in Palestina e pretendere la fine immediata dell’assedio, dell’occupazione, delle forniture militari, del commercio con Israele”. Per l’USB “l’Italia deve interrompere ogni collaborazione militare ed economica con lo Stato di Israele, chiudere i porti alle navi che commerciano con esso, sospendere gli accordi industriali e fermare l’economia di guerra. È tempo di alzare la testa e scegliere da che parte stare: con chi bombarda i civili o con chi lotta per liberarli? Noi stiamo con la Flotilla, con Gaza, con il popolo palestinese, con chi costruisce la pace. Blocchiamo tutto. Il 3 ottobre sarà sciopero generale”.

SALVINI VALUTA LA PRECETTAZIONE

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, valuta la precettazione in vista dello sciopero proclamato per venerdì. L’orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso. “Salvini vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani”, spiega il Mit.

