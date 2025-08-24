Puglia, al via l’avviso pubblico “Partenariato per la Cooperazione”

BARI (ITALPRESS) – In coerenza con il Piano triennale 2025-2027 e nell’ambito del Programma annuale 2025 “Linee di indirizzo”, è stato emanato l’Avviso pubblico 2025 “Invito a presentare proposte progettuali per la concessione di contributi ai sensi della L.R. 20/2003 in materia di “Partenariato per la Cooperazione”. Si tratta di una normativa attraverso la quale la Puglia sostiene, in materia di cooperazione, il rafforzamento della cultura del partenariato tra le istituzioni e le comunità locali, quali reali destinatari degli interventi. Saranno ammissibili a contributo le richieste in linea con le finalità previste dall’Avviso pubblico presentate da enti proponenti, soggetti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro, in possesso di una sede operativa in Puglia da almeno 24 mesi, alla data di presentazione dell’istanza di candidatura. L’Avviso si pone quale obiettivo principale il consolidamento delle interazioni tra le dimensioni ambientale, sociale ed economica, che si collocano alla base dei processi di sviluppo e finanzia iniziative che rientrino in una delle tipologie di azione previste dalla L.R. 20/2003: “Partenariato fra comunità locali” (art. 3), “Cooperazione internazionale” (art. 4) e “Promozione della cultura dei diritti umani” (art. 5).

Le domande di contributo dovranno riguardare interventi da avviare nel 2026 (entro e non oltre il 30/08/2026) con durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi per le iniziative di cui all’art. 3 e all’all’art. 5 e con durata minima di 6 mesi e durata massima di 18 mesi per le iniziative di cui all’art. 4, a far data dall’avvio delle attività. “Questo Avviso pubblico – ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – nasce da un processo partecipativo, che ci ha permesso di arricchire la programmazione regionale grazie al proficuo confronto con gli stakeholder della cooperazione internazionale e regionale, quali gli Operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e di promozione della cultura dei diritti umani iscritti all’Albo regionale 2025, che hanno potuto esprimere pareri qualificati, utili ai fini della programmazione delle attività 2025, così come alla redazione del bando”. Tra le principali novità di quest’anno vi è senz’altro la richiesta dei dati geografici volti a georeferenziare le iniziative e ad alimentare la mappa delle iniziative di cooperazione internazionale e regionale finanziate dalla Regione Puglia, nonché la piattaforma Open Data Regione Puglia dei progetti di cooperazione della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

L’Avviso 2025, inoltre, valorizza le iniziative che prevedono sinergie con la Strategia regionale per la parità di genere – “Agenda di Genere”, la “Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile” – “SRSvS” e la Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti – “#mareAsinistra”. La partecipazione all’iniziativa dovrà avvenire presentando, a pena di esclusione, una sola istanza di concessione del contributo finanziario e su un’unica linea di attività tra le previste dalla normativa regionale; esclusivamente in forma partenariale, da parte del soggetto proponente in partenariato con uno o più partner, che manifestino l’interesse a partecipare al pieno raggiungimento degli obiettivi dell’iniziativa. È possibile presentare il proprio progetto a partire dalle ore 12:00 del 25 agosto 2025 e fino alle ore 12:00 del 24 settembre 2025 esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio online disponibile su https://moduli.regione.puglia.it/, accedendo tramite SPID, CIE o CNS. L’avviso pubblico per questa annualità ha una dotazione finanziaria di Ç 444.000,00 e prevede la formazione di tre graduatorie di merito, in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna iniziativa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il bando è disponibile sul sito web tematico “Europuglia” al seguente link: https://europuglia.regione.puglia.it/web/europuglia/-/avviso-pubbli co-2025-l.r.-20-2003-partenariato-per-la-cooperazione-

