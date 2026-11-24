(Adnkronos) – È stata recuperata dalla Polizia di Stato la statua in bronzo a grandezza naturale che raffigura il cantante Lucio Battisti, rubata nei giorni scorsi in località Torre Squillace, marina di Sant’Isidoro, nei pressi di Nardò, in provincia di Lecce. I ladri l’avevano prelevata dopo averla tagliata con un flessibile o una fiamma ossidrica all’altezza dei piedi lasciando sul piedistallo solo le scarpe.

L’attività investigativa condotta dagli agenti della Questura di Lecce in servizio nel Commissariato di Nardó, a seguito della denuncia presentata dal sindaco e grazie al contributo della Polizia Locale di Nardò che da subito ha raccolto elementi utili, ha portato al recupero dell’opera d’arte. Attraverso la visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza, i poliziotti hanno dapprima individuato l’auto che era transitata nei pressi della statua all’orario in cui sarebbe avvenuto il furto. Successive indagini hanno portato all’individuazione della statua in un’abitazione a Lizzanello.

L’utilizzatore dell’auto e l’uomo nella cui disponibilità si trovava la statua verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. La statua era stata commissionata dal Comune di Nardò e realizzata dal maestro Dario ﻿Tarantino e poi fusa in bronzo. L’inaugurazione risale al 2022. Era stata sistemata vicino a una villa che l’artista acquisto’ nel 1967 insieme al suo storico autore dei testi Giulio Rapetti, in arte Mogol, dove avrebbero preso vita canzoni capolavoro come Acqua azzurra acqua chiara e La canzone del sole. Dopo alcuni anni l’immobile venne venduto.