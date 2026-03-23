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Referendum, Renzi: Meloni anatra zoppa, suoi dubiteranno di lei

| 23 Marzo 2026 17:03 | 0 commenti

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Roma, 23 mar. (askanews) – “Da oggi Giorgia Meloni è un’anatra zoppa, ovviamente nel senso tecnico giuridico del termine, prima o poi inizieranno a dubitare di lei i suoi, a me è successo, per lei parte un anno di via Crucis”. . Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando dell’esito del referendum sulla riforma della magistratura. “Quando parla il popolo, il palazzo deve ascoltare e spero che qualcuno non faccia il don Abbondio”, ha concluso Renzi

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