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Referendum, Tajani: ci inchiniamo a volontà popolo, grande prova

| 23 Marzo 2026 17:23 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 23 mar. (askanews) – “Il popolo sovrano si è espresso, e noi ci inchiniamo alla sua volontà. Si è espresso con un grado molto alto di partecipazione e questa, al di là del risultato, è una grande prova di democrazia”. Lo afferma Antonio Tajani, segretario di Fi e vicepremier, in una nota di commento all’esito del referendum.

“Noi – prosegue – abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l’importanza di una riforma che avrebbe reso la giustizia più equa e l’Italia più libera. Però gli italiani sono stati di diverso avviso e ne prendiamo atto con il massimo rispetto”.

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