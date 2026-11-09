Reggio, incidente tra auto e velocipede: in prognosi riservata il ciclista

1 minuto per la lettura

Grave incidente stradale a Reggio, scontro tra un’auto e una bicicletta, in prognosi riservata il ciclista impegnato nella consegna di cibo a domicilio

Un grave incidente si è verificato a Reggio Calabria nella serata di ieri intorno alle 19 e 30.

A seguito di un impatto tra un velocipede ed un autoveicolo che si è verificato all’incrocio tra Via Marvasi e Via Pellicano, un rider ha riportato gravi ferite tanto da indurre i medici del Gon a riservare la prognosi.

Il ciclista, di nazionalità pakistana, era impegnato nella consegna di cibo a domicilio per una nota ditta del settore.

Dell’accaduto è stato immediatamente notiziato il magistrato di turno.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale finalizzati alla compiuta ricostruzione della dinamica.