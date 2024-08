Richardson “Fiorentina grande club, darò tutto me stesso”

FIRENZE (ITALPRESS) – “So che la Fiorentina è un grande club e per me è importante raggiungere questa tappa e dare tutto il possibile per questa squadra. So che giocare qui può solo farmi bene, ora sta a me mettermi alla prova e fare del mio meglio”. Lo ha detto il centrocampista Amir Richardson nel corso della presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Fiorentina al Viola Park di Bagno a Ripoli. “Ci sono state diverse trattative che mi hanno riguardato ma questo progetto mi è subito piaciuto, ho scelto la Fiorentina per la qualità dei giocatori e l’importanza del club – spiega Richardson -. Il mio percorso calcistico prevede tappe di questo tipo. Non ho aspettative particolari per questa stagione se non rendermi il più possibile utile per il club. Vorrei andare più in alto possibile con la squadra sia in Europa che in campionato. A livello personale non mi pongo limiti” quindi anche “sicuramente fare più gol e risultare sempre fra i migliori in campo”. In viola trova il connazionale marocchino, Sofyan Amrabat. “Ho parlato con lui prima di venire, l’ho fatto anche ieri quando sono arrivato, mi ha molto consigliato di giocare qui, mi ha detto che è un club meraviglioso soprattutto per raggiungere buoni risultati. Per ciò che lo riguarda sta a lui decidere se vuole restare, non sono certo io a potergli dire qualcosa in merito ma sicuramente mi ha parlato molto bene della società”.

Fra i giocatori cui ha detto di ispirarsi nel suo modo di fare calcio, l’ex giocatore dello Stade Reims ha spesso fatto il nome di Paul Pogba. “Sì, lui per me è un grande giocatore e io penso di avere un profilo simile al suo – ha detto Richardson -. E’ una persona a cui mi ispiro perchè ha delle caratteristiche veramente di alta qualità e a livello fisico abbiamo un profilo simile, quindi imparo da lui e da molti altri giocatori. Mi considero un centrocampista che può attaccare ed anche difendere e quindi può essere attivo in tutte le parti del campo”. Amir Richardson è figlio di Micheal Ray Richardson, ex giocatore di pallacanestro che in passato ha vestito anche la maglia della Virtus Bologna. “Mio padre mi aveva parlato molto dell’Italia, so che per lui è veramente qualcosa che lo tocca molto perchè so che ha passato un periodo molto bello qui, mi ha subito raccomandato di venire, mi ha detto che è un Paese bellissimo e io ho semplicemente ascoltato i suoi consigli” ha concluso Richardson.

