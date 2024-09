Roma, arrestato 31enne trovato con 98,5 kg di droga in casa

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Roma Casal Palocco, d’intesa

con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un

insospettabile 31enne romano, accusato di detenzione ai fini di

spaccio di sostanze stupefacenti poichè trovato in possesso, nella

sua abitazione, di oltre 98,5 kg di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione domiciliare, effettuata presso

l’abitazione dell’indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto

un’ingente quantità di droga. In quello che poteva essere

tranquillamente assimilato ad un negozio di stupefacenti per tutti

i gusti, sono stati sequestrati complessivamente 90,3 kg di

hashish, 8,1 kg di marijuana e 36 grammi di cocaina.

La droga era accuratamente occultata all’interno di due celle

frigorifere e in alcuni trolley da viaggio, unitamente a 200 euro

in contanti, materiale per la pesatura e il confezionamento, e

diverse sostanze chimiche da taglio.

La droga era suddivisa in panetti di diverse misure, pronti per

essere immessi non solo sul litorale romano ma anche nei luoghi

della movida della Capitale.

Particolare attenzione merita il ritrovamento di un tipo di

stupefacente sul quale saranno svolti ulteriori accertamenti: si

tratta di alcuni biscotti confezionati artigianalmente, realizzati combinando ingredienti alimentari verosimilmente con il principio attivo THC della marijuana. Si tratta in effetti di una nuova frontiera nella diffusione delle sostanze stupefacenti che, grazie a questa formula ibrida, consente di rendere l’assunzione dello stupefacente più accessibile e allettante, soprattutto per i giovani.

Singolari anche i confezionamenti dei panetti di hashish – anche

di qualità particolarmente richieste sul mercato come ad esempio i cosiddetti “Yellow Magic” – dove sono riportati vari loghi utili, con ogni probabilità, ad indicare la “garanzia di qualità della filiera”.

Tra gli stemmi utilizzati, anche il logo di una squadra di calcio

olandese e il personaggio di uno storico cartone animato.

Le sostanze stupefacenti, il denaro e il materiale di

confezionamento sono stati sequestrati per procedere ai successivi

e necessari accertamenti tecnico-scientifici del caso.

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha

disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).