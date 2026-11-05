Roma, due auto danneggiate da colpi di arma da fuoco in via Casal Bruciato

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(Adnkronos) –
Due auto, una Fiat Panda e una Citroen C3, sono state trovate con la carrozzeria e i vetri danneggiati da colpi d’arma da fuoco in via di Casal Bruciato, a Roma. L’allarme è giunto nella mattinata di oggi, giovedì 5 novembre, intorno alle 10 al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Prenestina e i carabinieri della settima sezione del Nucleo investigativo di Roma, per i rilievi.
La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma i colpi sarebbero stati esplosi nella serata di ieri, intorno alle 22. Le vetture erano parcheggiate vicino a una tabaccheria e a una fermata Atac, nei pressi del luogo dove, pochi giorni fa, era esploso un ordigno collocato nell’atrio di un palazzo. Sul caso sono in corso indagini.
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