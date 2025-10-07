Salis,Salvini: non accuso nessuno,qualcuno ha mancato di parola

Livorno , 7 ott. (askanews) – “Io non accuso tizio o caio, i parlamentari della Lega hanno votato in una certa maniera, evidentemente se mancano alcune decine di voti nel cosiddetto centrodestra qualcuno di nascosto ha mancato di parola”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine di un evento elettorale a Livorno e rispondendo a una domanda sulle parole del leader azzurro Antonio Tajani che ha respinto “insulti e accuse” riguardo al voto al Parlamento europeo sulla revoca dell’immunità alla Salis.