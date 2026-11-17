Milano, 17 nov. (askanews) – Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, durante l’incontro “Aspettando Sanremo” che ha inaugurato la Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore ci mette la faccia e rivendica la responsabilità delle decisioni e ci mette la faccia: “Se il Festival dovesse andare bene è merito di tutti noi, se va male è colpa mia. Non ho paura, non ho niente da perdere, sono giovane e ho tempo per imparare a fare un altro lavoro”.