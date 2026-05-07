Schlein: pronti a collaborare col governo per investimenti comuni Ue

Roma, 7 mag. (askanews) – Il Pd è pronto a collaborare con il governo italiano per chiedere che l’Ue continui sulla strada degli invetimenti comuni iniziata con il Next generation Eu. Lo ha detto la segretaria democratica Elly Schlein parlando all’assemblea della Cia. “Il Next Generation Eu è stato il più grande piano di investimenti comuni della storia e però non può fermarsi lì. Se noi non capiamo che serve proseguire con gli investimenti comuni europei, non avremo gli strumenti per competere con i colossi che ci circondano e che mirano a disgregarci e schiacciarci”.

Ha aggiunto la Schlein: “Non vogliamo un’Europa relegata al margine dall’aggressività commerciale e militare che oggi ci circonda e allora noi dobbiamo proseguire con coraggio con quella strada, perché accanto ad ogni obiettivo” bisogna specificare “quante risorse mette l’Europa nelle mani delle imprese per accompagnare quel cambiamento. Questa è una battaglia che io spero che potremo fare insieme al governo italiano per proseguire la strada degli investimenti comuni europei. Non può essere una parentesi che si chiude, altrimenti rischiamo davvero di rimanere al margine”.