Schlein si tinge i capelli di rosso per un fioretto a “Un giorno da pecora”

Roma, 3 giu. (askanews) – La Segretaria del Pd Elly Schlein tiene fede alla promessa fatta prima della sua elezione e si lascia tingere una ciocca di rosso in diretta su Radio1. Il commento? “Sembro Mirko dei Bee Hive”. Poi imbraccia la chitarra (imparata a suonare perché infatuata di un ragazzo) e suona i Cranberries: “alla Meloni dedico ‘Lo scrutatore non votante’ di Bersani”

L’aveva promesso prima di diventare leader del Pd e ha mantenuto la promessa fatta. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, dove ha accettato di tingere una ciocca di capelli di rosso, ‘fioretto’ che, sempre agli stessi microfoni, aveva annunciato prima della sua elezione. Come si può vedere dalle foto e dal video, il parrucchiere Antonio Frisina ha provveduto a tingere i capelli della deputata, mentre Giorgio Lauro e Geppi Cucciari la intervistavano sull’attualità politica e non solo. Dopo aver visto il risultato di questa operazione, Schlein ha commentato ironicamente: “con questa ciocca rossa sembro Mirko dei Bee Hive!” (personaggio di un cartone animato cult degli anni ’80, ndr).

Nel corso della puntata, Schlein ha anche raccontato com’è nata la sua passione per la musica, in particolare per la chitarra. “Ho iniziato a suonarla da adolescente perché c’era un ragazzo che mi piaceva e che però suonava la batteria”. E cosa c’entra con la chitarra? “C’entra perché io gli chiesi di insegnarmi a suonare la batteria e lui mi rispose: lo farò quando tu mi insegnerai la chitarra”. Lei cosa fece? “Raccolsi i miei risparmi ed andai a comprarmi una chitarra elettrica molto modesta, una finta Stratocaster. Quando tornai a casa, bussai alla porta. Mi aprì mio padre che, quando vide chitarra ed amplificatore, richiuse la porta…” Poi fece da insegnante a quel ragazzo? “No, si vede che era passata l’infatuazione. Però ho imparato a strimpellare”. Si ricorda il suo nome? “Sì chiamava Simone”.

Chitarra a parte, ci fu qualcosa con lui? “No, assolutamente niente”. Per tornare all’attualità, che canzone suonerebbe con la sei corde a Giorgia Meloni? “Un brano di Samuele Bersani dal titolo ‘Lo scrutatore non votante'”. Imbracciata una chitarra, in diretta a Un Giorno da Pecora, la segretaria Pd ha anche accennato qualche brano famoso, in particolare ‘Zombie’, un classico dei Cranberries.