Scoperta e sequestrata una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati nel Reggino

ROMA (ITALPRESS) – Una discarica abusiva di oltre mille metri quadrati, adibita a deposito di un consistente quantitativo di rifiuti speciali, tra cui pneumatici, materiale ferroso, elettrodomestici e due carcasse di autoveicoli, è stata sequestrata dai Carabinieri a Brancaleone, in esecuzione di provvedimento del Tribunale di Locri.

A seguito di accertamenti effettuati in quell’area, di proprietà comunale, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà cinque persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale, invasione di terreni e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L’Autorità Giudiziaria ha inoltre disposto il sequestro di due autocarri utilizzati dagli indagati per il trasporto dei materiali nel sito abusivo.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).