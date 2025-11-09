Sebastian Ogier vince il Rally del Giappone, ora per il titolo è lotta a tre

OMA (ITALPRESS) – Sebastien Ogier ha vinto il Rally del Giappone, penultimo appuntamento del Mondiale 2025. Il successo del francese, al volante della GR Yaris Rally1, da il via a una lotta a tre per il titolo del Campionato del Mondo Rally FIA 2025, in vista dell’ultimo appuntamento stagionale in Arabia Saudita.

L’otto volte campione del mondo ha resistito al compagno di squadra della Toyota Gazoo Racing e leader della classifica Elfyn Evans in un’ultima tappa bagnata dalla pioggia, vincendo con 11,6 secondi di vantaggio e riducendo il distacco a tre punti. Il sesto posto di Kalle Rovanperä lo porta a 24 punti dalla vetta, garantendo che tutti e tre i piloti Toyota di rimanere in lizza, mentre sono ormai residue le speranze di Ott Tänak (Hyundai i20). La pioggia ha condizionato le ultime sei speciali intorno ad Aichi e Gifu, trasformando l’asfalto in fiumi d’acqua stagnante. Adrien Fourmaux (Hyundai), quando era terzo è uscito di strada e si è schiantato contro gli alberi, strappando una portiera della sua i20 ritirandosi poco dopo. Il suo ritiro ha promosso il 23enne finlandese Sami Pajari al primo podio della sua carriera, suggellato una tripletta da sogno per la Toyota in casa propria.

– Foto IPA Agency –

