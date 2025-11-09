Si fermano i Lakers nella notte Nba, rimonta Cavaliers con un super Mitchell

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma la corsa dei Los Angeles Lakers nella notte italiana dell’Nba. Dopo cinque vittorie consecutive arriva il ko esterno contro Atlanta Hawks con il punteggio di 122 a 102. Nonostante le assenze i padroni di casa hanno sfoderato un’ottima prestazione guidati da ouhamed Gueye autore di 21 punti. Dall’altgra parte Luka Doncic si è fermato a 17 punti, 5 rimbalzi e 11 assist. Rimonta dei Cleveland Cavaliers contro Chicago Bulls (128-122) guidati da un’inarrestabile Donovan Mitchell che ha chiuso a quota 29 ma con 8 decisivi punti realizzati nell’arco di 65 secondi; i Bulls collezionano il terzo stop nelle ultime 4 partite. Tornano a sorridere i Washington Wizards, vittoriosi su Dallas Mavericks per 105a 111 mettendosi alle spalle il periodo negativo con quattro sconfitte consecutive; 30 i punti realizzati da Naji Marshall. Bene anche San Antonio Spurs che regola i New Orleans Pelicans (126-119) ma soprattutto ritrova in campo De’Aaron Fox che bagna la sua stagione con 24 punti.

Questa volta i Philadelphia 76ers riescono a superare uno scoglio “impossibile” nella passata stagione, quello dei Toronto Raptors (130-120): i numeri di Maxey (31 punti) e Embiid (29 punti) parlano da soli. Successo di Miami Heat su Portland Trail Blazers (136-131) con l’ottima prova di Nikola Jovic (29 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) dalla panchina, mentre il nostro Simone Fontecchio realizza 7 punti e 1 rimbalzo in 18 minuti di presenza. A guidare i Denver Nuggets alla vittoria contro Indiana Pacers (117-100) è stato Nikola Jokic con 32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist. L’unica vittoria esterna della serata è quella dei Phoenix Suns che passano per 114 a 103 sui Los Angeles Clippers ed è il secondo successo in tre giorni con gli stessi avversari.

I RISULTATI

Washington Wizards – Dallas Mavericks 105-111

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 126-119

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 128-122

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 130-120

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 122-102

Miami Heat – Portland Trail Blazers 136-131

Denver Nuggets – Indiana Pacers 117-100

La Clippers – Phoenix Suns 103-114

