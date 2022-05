Si lancia dalla sede dell’Aeronautica a Bari, morto sottufficiale

1 minuto per la lettura

Un sottufficiale dell’Aeronautica militare è morto la notte scorsa dopo essersi lanciato nel vuoto nella sede del Comando regionale sul lungomare di Bari. Il corpo è stato trovato da alcuni passanti, sul lungomare Nazario Sauro.

Il militare, 5oenne, era in servizio nel capoluogo pugliese. Sul suo corpo sono state trovate ferite di arma da taglio che gli inquirenti ritengono siano auto inferte.

Sull’episodio il pm di turno Alessandro Pesce ha aperto un fascicolo come atto dovuto per disporre l’autopsia e fugare ogni dubbio su quello che, stando anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno confermato la dinamica, appare come un suicidio.