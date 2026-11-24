(Adnkronos) – “Negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo tentato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico. Dopo alcuni progressi iniziali molto incoraggianti, purtroppo il ginocchio non ha risposto come tutti speravamo; per questo motivo, oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale”. Comincia così il messaggio pubblicato sui propri canali social da Jannik Sinner, che oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio destro a Turku, in Finlandia.

“Mi manca molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro sostegno. A presto! Jannik”, ha concluso nel messaggio.

Nel comunicato del suo entourage si spiega che “Sinner si è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della sua bandelletta ileotibiale. L’operazione è stata eseguita dal chirurgo ortopedico professor Lasse Lempainen. L’atleta italiano inizierà ora il suo percorso di recupero insieme al proprio staff medico”.

“Il chirurgo dei miracoli”, “il mago dell’ortopedia”, un luminare “salva-carriere”. Lasse Lempainen, classe 1978, negli anni è stato battezzato così dai media di tutto il mondo. Chirurgo ortopedico finlandese, adjunct professor, “specializzato nel trattamento di lesioni al ginocchio, alla caviglia, ai muscoli e ai tendini”, come si presenta lui stesso sul suo sito web. Il quartier generale è in una clinica di Turku, 2 ore di macchina da Helsinki (Pihlajalinna Turku Kupittaa), e dalle sue ‘mani d’oro’ sono passati grandi campioni di svariate discipline sportive, provenienti da diversi Paesi del mondo. A lui hanno affidato il futuro delle loro carriere, e le speranze di tornare al meglio in gara e in campo dopo gravi infortuni, dal calciatore italiano Leonardo Spinazzola (che nel 2021 si ritrovò con il tendine d’Achille ko) al francese Ousmane Démbele, fino al decatleta belga Thomas Van der Plaetsen e alla finlandese Annimari Korte, specialista dei 100 metri ostacoli. Il suo nome torna adesso sotto i riflettori, associato a quello di Jannik Sinner.