Sinner rimonta Shapovalov e vola agli ottavi degli Us Open. A Musetti il derby azzurro con Cobolli

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Agli Us Open Sinner si prende gli ottavi di finale soffrendo contro un grande Shapovalov. Avanza anche Musetti dopo il ritiro di un acciaccato Cobolli. Domani tornano in campo Alcaraz e Djokovic.

Jannik Sinner raggiunge gli ottavi di finale agli Us Open. Il numero uno del mondo piega una versione brillante di Denis Shapovalov in un match durissimo. 5-7 6-4 6-3 6-3, in tre ore e 11 minuti di gioco, il punteggio in favore del campione in carica, che per larghi tratti dell’incontro ha sofferto il tennis offensivo del canadese, autore di una prova praticamente orfana di passaggi a vuoto. “Oggi è stata una partita durissima. Con Shapovalov ci conosciamo da tantissimo tempo e sapevo che avrei dovuto mantenere un livello alto per vincere. Lui ha iniziato bene e io sono dovuto rimanere lì mentalmente. Oggi era fondamentale vincere. Sono riuscito a rispondere meglio dal terzo set in poi. Diventerà più dura fisicamente e mentalmente”, le parole, nell’intervista in campo, di Sinner, che agli ottavi di finale affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Tommy Paul.

Lorenzo Musetti per la prima volta nella seconda settimana a Flushing Meadows. Dopo i successi con Mpetshi Perricard e Goffin, il carrarino approfitta del ritiro dopo due set di Flavio Cobolli per entrare nei migliori 16 dello Slam americano. Problema al polso per il romano, reduce da due battaglie di cinque set con Brooksby e Passaro, che ha scelto di fermarsi sul 6-3 6-2 2-0 in favore della testa di serie numero 10. “Non volevo finire così il match perché è uno dei miei migliori amici sul tour, ci conosciamo da quando avevamo 9 anni, si conoscono bene anche le nostre famiglie e abbiamo trascorso molto tempo insieme sia dentro sia fuori dal campo. E’ una vittoria agrodolce, finale amaro ma sono felice di essere per la prima volta al quarto turno. Ho giocato un ottimo match. È stata decisamente una prestazione solida da parte mia, fin dai primi scambi”, le dichiarazioni, nell’intervista in campo, di Musetti, che si giocherà un posto nei quarti di finale con Jaume Munar Clar. Il numero 44 del mondo continua il suo ottimo percorso agli Us Open 2025.

Lo spagnolo supera con autorità il belga Zizou Bergs (n.48) al terzo turno, imponendosi 6-1 6-4 6-4, e si è guadagna così i suoi primi ottavi di finale in uno Slam. L’iberico guida infatti 2-1 negli scontri diretti e ha vinto l’unico confronto fuori dalla terra battuta: quest’anno nell’Atp 250 di Hong Kong, sul cemento, rimontando l’azzurro per 2-6 7-6 7-5. Domani tornano in campo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo sarà impegnato sull’Arthur Ashe Stadium con Arthur Rinderknech non prima delle 19.30. Il serbo aprirà la sessione serale (01.00) contro Jan-Lennard Struff. Taylor Fritz impegnato sul Louis Armstrong contro Tomas Machac non prima delle 21.00.

