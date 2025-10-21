Stellantis, in settembre vendite +11,5% e leadership segmento ibrido

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Nel terzo trimestre, Stellantis ha lanciato Citroèn C5 Aircross, DS N°8 e la nuova Jeep® Compass, continuando la politica di rinnovamento della gamma che prevede 10 nuovi modelli complessivi per l’anno in corso.

Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis, sottolinea i principali risultati commerciali: “Sono veramente soddisfatto di sottolineare il trend molto positivo della nostra raccolta ordini, soprattutto nel segmento delle vetture per privati, che è cresciuto del 22% rispetto a un anno fa. Inoltre, nel mercato europeo del terzo trimestre, abbiamo registrato una forte crescita delle vendite di Citroèn C3 e C3 Aircross, FIAT Grande Panda e Opel Frontera, che hanno contribuito a una crescita delle vendite delle vetture passeggeri di +4,4pp rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di 422.000 veicoli.Nel complesso, la quota di mercato nel terzo trimestre ha raggiunto il 15,4% nei Paesi dell’UE, con 549.000 unità vendute tra vetture passeggeri e veicoli commerciali leggeri, posizionando Stellantis come secondo gruppo in Europa, nettamente sopra alla terza classificata”.

