Stellantis insieme a Milano-Cortina, Elkann “Tributo a sport e Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Gli iconici brand italiani di Stellantis nel percorso che porta verso Milano-Cortina 2026. Al Salone d’Onore del Coni è stata presentata la partnership tra il comitato organizzatore dei prossimi Giochi invernali e i marchi della holding: Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati. “E’ un momento bello e felice per l’Italia e tutti noi ed è un motivo di grande orgoglio essere qui. L’accordo che oggi presentiamo rappresenta molto di più di una sponsorizzazione, è un tributo allo sport e un segnale chiaro del nostro impegno verso l’Italia”, ha detto John Elkann, presidente di Stellantis. Soddisfazione che emerge anche dalle parole di Giovanni Malagò, numero uno della Fondazione Milano-Cortina: “Ho fatto il tifo perchè questo accordo si chiudesse. Non dimenticherò mai la prima telefonata con Elkann, la speranza è subito diventata non solo potenziale ma realtà”. A fare gli onori di casa il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio: “Siamo sicuri che Stellantis saprà guidarci con fierezza e fiducia per scrivere un’altra pagina di successo tutti insieme, sventolando il tricolore in un futuro di innovazione e vittoria”, le sue parole. Presente anche il presidente del Cip, Marco Giunio De Sanctis che ha ricordato “quello che il gruppo Stellantis ha fatto a vantaggio del mondo paralimpico, come con il progetto ‘Autonomy’”. “Il mondo paralimpico sembra una nicchia, ma c’è una domanda sempre crescente – ha ricordato – Altri Paesi sono più evoluti, anche se da quando è ente diritto pubblico il Cip ha fatto grandi passi in avanti. Stiamo guadagnando terreno grazie a main sponsor come Stellantis”. L’obiettivo è lasciare il segno “come gli sci sulla neve, il pattino sul ghiaccio o come quello delle quattro ruote sull’asfalto”, ha detto Olivier François, Global Chief Marketing Officer Stellantis e Ceo Fiat. “Il successo richiede tanta cura sul territorio, perchè tutto parte dal territorio – ha aggiunto -. Per coprirlo bene abbiamo messo in campo quasi 3.000 mezzi. Più della metà saranno elettrici. Vogliamo essere il vero motore dei Giochi”. Mancano 88 giorni alla cerimonia inaugurale. “Noi vogliamo che siamo i Giochi di tutti. Sarà un’Italia accogliente che non solo ospita i Giochi, ma che li celebra”, ha concluso l’amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Andrea Varnier.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).