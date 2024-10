Tennis, Djokovic: “Complimenti Jannik, oggi eri troppo forte”

Roma, 13 ott. (askanews) – “Complimenti Jannik, oggi sei stato troppo forte, troppo veloce. Hai avuto una stagione incredibile e meriti tutto questo. Bello anche vedere Roger, non sono abituato a vederti lì in tribuna, mi sarebbe piaciuto vederti qui in campo: è probabilmente la prima volta che gioco di fronte a te. Mi fa piacere anche che ci sia Carlos [Alcaraz]”, ha detto Djokovic durante la cerimonia di premiazione.

Djokovic ha fatto i complimenti al team di Sinner, in cui spiccano Ulises Badio e Marco Panichi che hanno lavorato a lungo con lui. “Ne conosco un paio, state facendo un gran lavoro” ha detto.