Tennis, Jasmine Paolini in semifinale al Wta 500 di Ningbo

| 17 Ottobre 2025 11:56 | 0 commenti

Askanews
Roma, 17 ott. (askanews) – Una vittoria da guerriera che vale un pezzo di Wta Finals. Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 500 di Ningbo, grazie al successo in rimonta su Belinda Bencic con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3 dopo 3 ore e 22 minuti di autentica battaglia. Un risultato nel segno della resilienza di Jasmine che per lunghi tratti non ha brillato, ma è rimasta attaccata al match in ogni modo e nel finale è stata superiore soprattutto sul piano fisico.

EDIZIONI DIGITALI