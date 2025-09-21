X
<
>

Tennis, Paolini: “Vittoria diversa rispetto all’anno scorso”

| 21 Settembre 2025 15:44 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 21 set. (askanews) – “È incredibile, non so cosa dire. Grazie a tutto il team, ai giocatori, ai fan, alla capitana, a chiunque sia in panchina da noi e non solo, la gente, il pubblico italiano presente qui, il pubblico cinese”. Così Jasmine Paolini dopo il punto del successo che vale per le azzurre la sesta Billi Jean King. “È stata davvero una settimana straordinaria – continua – è bellissimo giocare questa competizione, voglio ringraziare anche Conchita Martinez, direttrice del torneo, e la stessa Billie Jean King. È stata un’organizzazione perfetta, incantevole stare qui a Shenzhen”.

La tennista ha poi chiosato: “Oggi siamo state brave contro una squadra fortissima: è stato difficile. Non so se sia più speciale questa vittoria oppure quella dello scorso anno, ma è stato certamente diverso. Onestamente, non me l’aspettavo così”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA