Tennis, Us Open: fuori la Gauff, oggi la Paolini

Roma, 2 set. (askanews) – Nella notte contraddistinta dall’uscita di scena della campionessa in carica, Coco Gauff, Qinwen Zheng torna ai quarti di finale degli US Open facendo sua anche la rivincita della finale olimpica contro la croata Donna Vekic in un match da record, chiuso alle 2:16 del mattino a New York (si tratta dell’orario di chiusura più avanzato per un match femminile a Flushing Meadows, il precedente primato era detenuto dagli ottavi del 2021 tra Sakkari e Andreescu terminati alle 2:13). 7-6(2) 4-6 6-2 il punteggio finale con 67 vincenti in totale. Ora alla cinese tocca la n° 2 del mondo, Aryna Sabalenka nel remake dei quarti di finale del 2023 vinti dalla bielorussa: nella notte Sabalenka ha liquidato la belga Elise Mertens col punteggio di 6-2 6-4. La campionessa in carica del torneo femminile abdica agli ottavi di finale. Coco Gauff si arrende a Emma Navarro col punteggio di 6-3 4-6 6-3. Come a Wimbledon dunque è Navarro a vincere il derby americano. Avanti anche la spagnola Badosa che ha eliminato la Wang.

Oggi in campo la Paolini che gioca alle 17 contro la ceca Muchova (può diventare numero 2 se vince il torneo e Sabalenka non arrivi in semifinale) ed il resto degli ottavi di finale:

Swiatek (1)-Samsonova (16), Pegula (6)-Shnaider (18), Haddad Maia (22)-Wozniacki, Paolini (5)-Muchova (26).