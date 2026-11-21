CATANZARO (ITALPRESS) – Prosegue il percorso di promozione internazionale della Regione Calabria, che attraverso il Dipartimento Turismo partecipa alla ITTF Warsaw 2026 – International Travel & Tourism Fair, in programma dal 19 al 21 novembre nella capitale polacca. Un nuovo appuntamento nel calendario delle manifestazioni turistiche internazionali, che vede la Calabria impegnata nel rafforzamento delle relazioni con uno dei mercati più importanti per l’incoming regionale.

La partecipazione a Varsavia assume un particolare valore strategico alla luce dei risultati registrati dalla destinazione sul mercato polacco, che si conferma il secondo mercato turistico estero della Calabria dopo la Germania. Secondo i dati dell’ultimo rapporto Calabria Instant Tourism, elaborato dall’Osservatorio del Turismo Regionale, nel periodo gennaio-maggio 2026 la Polonia ha fatto registrare 15.415 arrivi e 52.201 presenze, rappresentando rispettivamente il 12,7% degli arrivi stranieri e il 12,9% delle presenze internazionali nella regione. Numeri che evidenziano il ruolo significativo della domanda polacca e confermano l’importanza di consolidare le attività di promozione e commercializzazione turistica in un mercato che manifesta un interesse concreto per la Calabria. Alla ITTF Warsaw, attraverso il brand Calabria Straordinaria, la Regione presenta un’offerta che unisce mare, natura, cultura, borghi, tradizioni ed esperienze di viaggio, valorizzando una destinazione capace di rispondere a segmenti diversificati della domanda internazionale.

La manifestazione rappresenta inoltre un’occasione di incontro e confronto con tour operator, agenzie e professionisti del settore, per rafforzare le relazioni commerciali e promuovere nuove opportunità di collaborazione. Un ruolo centrale nel consolidamento del mercato polacco è svolto dal progressivo potenziamento dei collegamenti aerei, che rende la Calabria sempre più accessibile e contribuisce a sostenere la crescita dei flussi turistici. Alla manifestazione partecipa anche Luciano Vigna, presidente di Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi, che nell’ambito degli incontri con gli operatori del settore avrà modo di illustrare l’andamento del traffico aereo tra Calabria e Polonia e le prospettive di sviluppo dei collegamenti internazionali.

I dati disponibili evidenziano una domanda significativa: tra gennaio e ottobre 2026, l’aeroporto di Lamezia Terme ha registrato 225.682 passeggeri sui collegamenti con la Polonia, tra voli di linea e charter, con un coefficiente medio di riempimento dell’86%, e oltre 27.000 passeggeri da Reggio Calabria Il sistema dei collegamenti di linea, operato da Ryanair e Wizz Air, ha raggiunto nell’estate 2026 19 frequenze settimanali, distribuite su sette rotte tra la Calabria e la Polonia, con partenze dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria. Un’offerta destinata a rafforzarsi nel 2027, con una programmazione che prevede 21 frequenze settimanali nel periodo estivo.

Tra le novità più significative, l’anticipazione al 30 gennaio 2027 del collegamento Wizz Air tra Lamezia Terme e Varsavia-Chopin, inizialmente con due frequenze settimanali, destinate a salire a tre durante la stagione estiva. La compagnia conferma inoltre il collegamento stagionale con Katowice, mentre Ryanair prosegue la propria operatività sulle rotte che collegano la Calabria a Cracovia, Breslavia, Katowice e Varsavia-Modlin. Ai collegamenti di linea si affianca il traffico organizzato, che nell’estate 2026 ha raggiunto sei frequenze charter settimanali nei periodi di maggiore operatività, ampliando ulteriormente le possibilità di accesso alla destinazione per i viaggiatori polacchi. Il rafforzamento della connettività rappresenta un elemento fondamentale della strategia di promozione turistica regionale, perché consente di sostenere la domanda internazionale e favorire la programmazione di soggiorni ed esperienze anche al di fuori dei tradizionali periodi di maggiore affluenza.

“La partecipazione della Regione Calabria alla ITTF di Varsavia – sostiene l‘assessore al Turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese– si inserisce nel percorso di internazionalizzazione della destinazione Calabria Straordinaria, attraverso una strategia che mette in relazione promozione territoriale, accessibilità e sviluppo dei mercati esteri. La Polonia rappresenta oggi uno dei nostri principali mercati di riferimento e i dati sui flussi turistici e sui collegamenti aerei confermano quanto sia importante continuare a investire in questa direzione. Guardiamo al mercato polacco non soltanto come a una realtà consolidata, ma come a un partner turistico con ulteriori potenzialità di crescita. Il nostro obiettivo è rafforzare queste relazioni, valorizzare un’offerta sempre più diversificata e creare nuove opportunità per l’intero sistema turistico regionale”.

– Foto Regione Calabria –

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