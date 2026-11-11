Unical in prima linea nel progetto Compass, l’intelligenza artificiale ridisegna il futuro della cardiologia

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Progetto Compass, la cardiologia entra nell’era predittiva: la sfida è anticipare la malattia, individuare il rischio quando ancora non si manifesta e proteggere il cuore prima che sia troppo tardi. Intervista alla dottoressa Giovanna Liuzzo: «Possiamo riconoscere alterazioni invisibili e prevedere eventi cardiovascolari gravi. Ma la tecnologia, da sola, non basta».

RENDE (COSENZA) – E se il cuore potesse raccontare il proprio futuro prima ancora di ammalarsi? Se un semplice elettrocardiogramma fosse in grado di rivelare segnali impercettibili, anticipando il rischio di un’aritmia, di un’insufficienza cardiaca o persino di una morte cardiaca improvvisa? Quello che fino a pochi anni fa sembrava uno scenario lontano oggi è una prospettiva concreta della cardiologia moderna. L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo di leggere il cuore. Non si limita più a individuare una patologia già presente, ma permette di intercettare alterazioni precoci, riconoscere profili di rischio e aprire nuove possibilità di prevenzione. È il passaggio dalla medicina che interviene quando compaiono i sintomi a una medicina capace di anticipare la malattia. Una rivoluzione che coinvolge l’elettrocardiogramma, l’ecocardiogramma e l’analisi avanzata delle immagini, trasformando esami diagnostici consolidati in strumenti sempre più sofisticati di previsione clinica.

Ma questa nuova frontiera non riguarda soltanto la diagnosi cardiovascolare. Un terreno particolarmente delicato è quello dell’oncologia, dove le terapie antitumorali, pur essendo fondamentali per combattere il cancro, possono provocare danni al cuore. È proprio su questa sfida che si concentra Compass, uno dei più importanti progetti di ricerca europei e il più grande mai finanziato dall’Innovative Health Initiative (IHI JU): cinque anni di attività, circa 50 milioni di euro di investimento e oltre 60 partner internazionali. Tra i protagonisti dell’iniziativa figura anche l’Università della Calabria, con il gruppo di ricerca guidato dal professor Raffaele Gravina, docente del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), attivo nell’ambito del laboratorio SPEME.

L’obiettivo è sviluppare, attraverso intelligenza artificiale e dispositivi indossabili, sistemi innovativi capaci di monitorare i pazienti nella vita quotidiana, individuare precocemente i segnali di sofferenza cardiaca e prevenire la cardiotossicità associata ai trattamenti oncologici. Di questo scenario, delle nuove opportunità offerte dalla tecnologia e del ruolo insostituibile della medicina abbiamo parlato con la professoressa Giovanna Liuzzo, cardiologa e direttrice dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Sindromi Coronariche Acute.

Professoressa Liuzzo, intelligenza artificiale e diagnosi precoce: siamo davvero vicini a una cardiologia capace di prevedere una malattia cardiovascolare prima ancora che compaiano i sintomi?

«Devo dire che, con grande soddisfazione, stiamo lavorando proprio in questa direzione e che, in tempi relativamente brevi, sono stati compiuti passi avanti straordinari. Grazie all’intelligenza artificiale possiamo analizzare strumenti diagnostici che noi cardiologi utilizziamo quotidianamente, come l’elettrocardiogramma, e riconoscere, a partire da modificazioni anche minime, segnali che possono corrispondere ad alterazioni strutturali e funzionali delle camere cardiache. Questo significa poter individuare condizioni che potrebbero predisporre il paziente a eventi cardiovascolari anche molto gravi, come la morte cardiaca improvvisa, le aritmie e l’insufficienza cardiaca.

Lo stesso approccio può essere applicato all’analisi delle immagini ecocardiografiche, attraverso sistemi in grado di studiare con grande precisione i cambiamenti della struttura e della funzionalità del cuore. Il vero salto di qualità consiste proprio nella possibilità di identificare precocemente i pazienti che presentano un’elevata probabilità di sviluppare un evento cardiovascolare maggiore, quando ancora non manifestano sintomi».

Quale messaggio vuole lanciare?

«Queste conoscenze devono arrivare alle persone. Non possiamo continuare ad aspettare che compaiano disturbi perché un paziente decida di rivolgersi al cardiologo. Dobbiamo promuovere una cultura della prevenzione e favorire l’accesso agli screening in età sempre più precoce. Già a partire dai 40 anni, nell’ambito della prevenzione primaria e in assenza di particolari condizioni che richiedano percorsi differenti, è importante iniziare a considerare seriamente la valutazione del rischio cardiovascolare. La sfida, quindi, si sviluppa su due fronti: da una parte dobbiamo validare clinicamente tutte queste nuove possibilità diagnostiche; dall’altra dobbiamo costruire campagne di informazione e prevenzione capaci di raggiungere i cittadini».

Nell’era dell’intelligenza artificiale, quale ruolo continuerà ad avere il cardiologo?

«Il cardiologo conserva un ruolo fondamentale. Anzi, proprio l’evoluzione dell’intelligenza artificiale rende ancora più importante la capacità dello specialista di interpretare le informazioni e trasformarle in decisioni cliniche. C’è un concetto essenziale: la scalabilità. L’intelligenza artificiale può dirci con grande anticipo quale sia il profilo di rischio di una persona. Ma spetta al cardiologo interagire con il paziente, spiegargli la sua condizione e stabilire il percorso più appropriato».

Il progetto Compass affronta una delle sfide più delicate della medicina contemporanea: proteggere il cuore dei pazienti oncologici. Qual è la sua portata e che cosa può cambiare concretamente?

«La sfida di Compass è intervenire in un ambito nel quale, per molto tempo, abbiamo avuto margini di miglioramento importanti: quello della cardio tossicità delle terapie utilizzate per combattere le neoplasie. Oggi sappiamo che alcuni trattamenti antitumorali, pur essendo indispensabili per la cura del cancro, possono avere conseguenze sulla salute cardiovascolare. Il problema è riuscire a individuare il danno miocardico il più precocemente possibile. Occorre mettere in relazione due elementi: da una parte le caratteristiche individuali e la predisposizione del paziente, dall’altra il farmaco e il suo potenziale profilo di tossicità. Dobbiamo riuscire a offrire a ogni paziente il massimo beneficio possibile dalle terapie oncologiche, senza compromettere il futuro del suo cuore e, di conseguenza, la sua salute complessiva».