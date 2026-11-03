Università Aldo Moro di Bari, Cambiare Rotta contro l’aumento di tasse per studenti stranieri

1 minuto per la lettura

La protesta di Cambiare Rotta davanti al rettorato dell’Università Aldo Moro di Bari contro i nuovi criteri di tassazione per gli studenti stranieri.

BARI – Cambiano i criteri per il calcolo delle tasse universitarie degli studenti stranieri iscritti all’Università Aldo Moro di Bari. Il nuovo sistema, secondo quanto denunciato dall’associazione Cambiare Rotta Bari «non terrà più conto del reddito, ma del Paese di provenienza e del Pil pro capite». Cambiare Rotta sostiene che questo metodo determini «un aumento che arriva a 2.600 euro l’anno per la maggior parte di questi studenti».

La contestazione è arrivata questa mattina, con un presidio organizzato davanti al rettorato di UniBa.

L’associazione in una nota spiega che «questa manovra è stata giustificata dalla governance universitaria come lotta a presunti abusi da parte di questi studenti che avrebbero beneficiato di una astensione al pagamento delle tasse, a detta del prorettore, ingiusta nei confronti degli studenti locali».

Una giustificazione che Cambiare Rotta respinge. L’associazione «un contesto in cui il diritto allo studio è sempre più precario». Cambiare Rotta attribuisce la causa alle «scelte del nostro governo di definanziare l’università e i servizi che dovrebbero essere garantiti, come borse di studio e studentati, un tale aumento delle tasse rappresenterà per molti studenti la fine del loro percorso di studi».

Secondo l’associazione, «il diritto allo studio per gli studenti stranieri, con questa ultima manovra, sarà dunque ufficialmente smantellato».